Flamengo x Atlético-GO: prováveis times, desfalques e onde assistir

O Maracanã será palco do único confronto desta sexta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Por lá, o Flamengo receberá a visita do Atlético-GO, em duelo (atrasado) pela 19ª rodada, às 21h30, com promessa de bom público no primeiro encontro entre os rubro-negros nesta temporada.

Na temporada passada, o Atlético-GO venceu o Flamengo no turno (3-0) e empatou (1-1) no returno. O bom retrospecto recente, aliado à fase turbulenta do clube carioca, serve de alento para o Dragão, que está no meio da tabela.

Já a equipe de Renato Gaúcho - pressionada - ainda sonha com o título, agora com o líder, Atlético-MG, à frente por 12 pontos (e dois jogos a mais) de vantagem. Bruno Henrique retorna de suspensão e será um dos trunfos do time, que pode ter o retorno da zaga "ideal".

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X ATLÉTICO-GO - 19ª RODADA DO BRASILEIRO

Data e horário: 05/11/2021, às 21h30 (de Brasília)

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa/PR) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Rafael Traci (Fifa/SC)

Onde assistir: Premiere e Tempo Real do LANCE!

PROVÁVEIS TIMES

FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio (Gustavo Henrique), David Luiz (Léo Pereira) e Ramon; Willian Arão, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Bruno Henrique, Michael e Gabigol.

Suspenso: -

Pendurados: Andreas Pereira, Léo Pereira, Rodinei e Everton Ribeiro.

Desfalques: Arrascaeta, Pedro, Diego Ribas, Filipe Luís e Kenedy (lesionados)

ATLÉTICO-GO (Técnico: Eduardo Souza)

Fernando Miguel; Dudu, Wanderson, Éder e Igor Cariús; Marlon Freitas, Willan Maranhão, Gabriel Baralhas (Zé Roberto) e João Paulo; André Luís e Janderson.

Suspensos: Ronald e Arnaldo.

Pendurados: Fernando Miguel, André Luis, Zé Roberto, Janderson, Éder, João Paulo, Natanael, Wanderson e Baralhas.