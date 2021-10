Flamengo x Athletico-PR: prováveis times, desfalques e onde assistir

Depois de garantir vaga na final da Libertadores e da Sul-Americana, Flamengo e Athletico-PR, respectivamente, viram a chave para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo, os times se enfrentam no Maracanã, às 16h, em partida válida pela 23ª rodada da competição. Atualmente, o Rubro-Negro ocupa a quarta colocação na tabela, com 35 pontos conquistados, enquanto o Furacão está na nona posição, com 30.

Para o confronto, o Flamengo não poderá contar com David Luiz, que sofreu uma uma lesão no adutor da coxa esquerda na partida contra o Barcelona-EQU. Juntam-se a ele Diego, que está com dores musculares, e Thiago Maia, que está em tratamento.

Pelo lado do Athletico, o time que vai a campo deverá contar com vários jogadores reservas. Dessa forma, nomes como Thiago Heleno e Nikão sequer foram relacionados pelo Furacão.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Athletico-PR

Data e horário: 03/10/2021, às 16h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF)

Quarto árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

VAR: Wagner Reway (PB)

Onde assistir: TV Globo e tempo real pelo LANCE!

PROVÁVEIS TIMES

FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Suspenso: Matheuzinho

Pendurados: Diego, Vitinho, Isla e Arrascaeta

Fora: David Luiz, Diego e Thiago Maia

ATHLETICO-PR (Técnico: Paulo Autuori*)

Santos; Pedro Henrique, Lucas Fasson e Nicolás Hernandez; Christian, Khellven, Erick, Nicolas e Léo Cittadini; Pedro Rocha e Renato Kayzer.

Suspenso: José Ivaldo

Pendurados: Matheus Babi, Léo Cittadini, Renato Kayzer e Abner Vinícius

Fora: Lucas Halter e Matheus Babi

*O Athletico informou que Alberto Valentim, anunciado na última sexta-feira como novo técnico do time, foi apresentado ao grupo de atletas neste sábado e acompanhará a delegação athleticana no Rio de Janeiro.