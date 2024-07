Flamengo vence o Criciúma de virada e continua na briga pela liderança do Brasileirão

No Estádio Mané Garrincha, o Flamengo derrotou o Criciúma-SC por 2 a 1 neste sábado (20), em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após sair em desvantagem no placar, o time carioca virou o jogo no segundo tempo, com gols de Pedro e Gabigol, garantindo a vitória e três pontos importantes.

Rodrigo abriu o placar para o Criciúma no primeiro tempo, aproveitando um momento de superioridade do time catarinense, que soube explorar bem as jogadas de bola parada. O gol surgiu após Trauco cruzar, Allano desviar de cabeça e Rodrigo finalizar com precisão, superando a defesa de Rossi.

O Flamengo enfrentou dificuldades para impor seu jogo, especialmente na ausência de fluidez na criação, mesmo contando com o retorno de Arrascaeta e De la Cruz, que estiveram na Copa América com a seleção uruguaia.

No segundo tempo, o jogo mudou de figura com as substituições feitas pelo técnico rubro-negro. A entrada de Viña e Léo Pereira reforçou a defesa e trouxe maior consistência ao ataque flamenguista. Aos 18 minutos, o árbitro, com auxílio do VAR, assinalou pênalti cometido por Rodrigo sobre Arrascaeta. Pedro cobrou, mas o goleiro Gustavo defendeu, mantendo a vantagem do Criciúma momentaneamente.

A virada do Flamengo começou a se desenhar aos 30 minutos do segundo tempo, quando Pedro se redimiu ao aproveitar uma boa jogada construída por Viña e Arrascaeta para igualar o marcador.

Nos minutos finais, o jogo ganhou contornos dramáticos. Em uma situação inusitada, uma segunda bola arremessada pela torcida do Flamengo na área atrapalhou a continuidade da partida, resultando em um pênalti controverso marcado pelo árbitro Maguielson Lima Barbosa. Gabigol assumiu a responsabilidade e, com categoria, virou o jogo ao converter a penalidade, colocando a bola de um lado e o goleiro do outro.

Com esta vitória, o Flamengo chegou a 34 pontos e ascendeu para a segunda posição na tabela do Brasileirão, aguardando ainda o resultado entre Palmeiras e Cruzeiro para consolidar sua posição. Por outro lado, o Criciúma, com 17 pontos, corre o risco de entrar na zona de rebaixamento dependendo dos resultados dos jogos deste domingo.

O próximo desafio do Flamengo será contra o Vitória, no Barradão, enquanto o Criciúma só volta a campo no dia 27, contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi.