Flamengo vence o clássico contra o Flu no Maracanã e conquista o título do Cariocão 2025

O Flamengo fez a festa no Maracanã na tarde deste sábado (16) ao derrotar o Fluminense e garantir mais um troféu estadual. Com a vitória por 1 a 0, o time rubro-negro sagrou-se bicampeão carioca, alcançando sua 39ª taça na competição. O gol decisivo veio nos instantes finais da partida, com Michael balançando as redes e confirmando o título. No primeiro jogo da decisão, o Mengão já havia levado a melhor por 2 a 1.

Para Filipe Luís, a conquista representa o terceiro troféu desde que assumiu o comando técnico do time, em outubro do ano passado. Além do Carioca, ele já faturou a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil. Nos últimos sete anos, o Flamengo levantou a taça estadual cinco vezes – o Fluminense levou em 2022 e 2023.

Um duelo disputado



A decisão começou com muita intensidade e marcação firme dos dois lados. O Flamengo, que jogava com a vantagem no placar agregado, controlava melhor as ações ofensivas e criou as melhores oportunidades do primeiro tempo. Plata teve grande chance dentro da pequena área, mas cabeceou por cima, e Luiz Araújo também desperdiçou ao tentar encobrir Fábio.

O técnico Filipe Luís manteve a mesma escalação do jogo de ida, apostando em um ataque sem centroavante fixo, o que gerou bastante movimentação, especialmente pelo lado direito, onde Wesley, Gerson e Plata foram peças-chave.

Do outro lado, o Fluminense, sob o comando de Mano Menezes, investia em jogadas rápidas para surpreender a defesa rubro-negra. Apesar de conseguir levar perigo em alguns momentos, não chegou a assustar Rossi. Com Lima no lugar de Serna, o Tricolor buscava criar espaços para Arias e Canobbio, enquanto Cano era a referência na área. No entanto, a equipe esbarrou na falta de precisão nas finalizações.

O gol do título



No segundo tempo, o Fluminense voltou com mais energia e chegou a ter boa chance com Cano, mas o atacante não aproveitou. O Flamengo manteve o controle da posse de bola, mas sem ser tão incisivo na criação.

Após a parada técnica, o ritmo mudou. O Rubro-Negro administrava o jogo e tentava explorar os espaços deixados pelo adversário, enquanto o Fluminense se lançava ao ataque em busca do gol. Mano Menezes fez alterações na equipe, trazendo Serna para o jogo e reposicionando Arias no meio.

Nos minutos finais, a partida ficou aberta. Plata chegou a marcar, mas o gol foi anulado. Keno quase colocou o Flu na frente, mas quem resolveu foi Michael, que balançou as redes e garantiu o grito de campeão para a torcida rubro-negra.

Ficha Técnica

Data e horário: 16 de março de 2025, às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Daniel de Oliveira Alves Pereira

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Gols: Michael, do Flamengo, aos 45'/2ºT

Cartões amarelos: Arrascaeta, Luiz Araújo (FLA); Thiago Silva, Lima, Canobbio, Riquelme Felipe (FLU)

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson (Juninho); Plata e Luiz Araújo (Michael).

Técnico: Filipe Luís

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Otávio (Riquelme Felipe), Martinelli (Serna) e Lima (Hércules); Arias, Canobbio (Keno) e Cano (Everaldo). Técnico: Mano Menezes