Flamengo recebe oferta de clube japonês por Piris da Motta

O Flamengo pode não ver Piris da Motta fazer a sua reestreia. Isso porque, o Yokohama FC, do Japão, apresentou uma proposta pelo volante de 26 anos e aguarda um desfecho positivo com bons olhos, já que o Rubro-Negro sinalizou que ficou satisfeito com os valores oferecidos e a condição de manter um percentual dos direitos econômicos do jogador.

A informação inicial é do jornal "O Dia". Atualmente, Piris, regularizado no BID e liberado para voltar a atuar no Fla, está a serviço da seleção paraguaia na Copa América - inclusive foi titular na vitória sobre a Bolívia na última segunda-feira.

Com vínculo com o Flamengo até dezembro de 2022, Piris da Motta se destacou no Gençlerbirligi, apesar da queda do clube, que o tinha emprestado desde 2020 e optou por não exercer o direito de compra - na casa dos 3,5 milhões de euros. Ele fez 36 partidas e marcou seis gols na Liga da Turquia.