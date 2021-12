Flamengo inicia reuniões com técnicos por Paulo Sousa, interessado em trabalhar no Brasil

A fim de contratar o próximo treinador do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo da pasta, respectivamente, já conversaram com o primeiro alvo, na tarde deste domingo, em Lisboa: Paulo Sousa, atualmente comandante da seleção polonesa.

Cabe destacar que Paulo Sousa tem contrato com a seleção polonesa até março de 2022, quando a Polônia enfrentará a Rússia na primeira repescagem - depois, caso avance, enfrentará o vencedor de Suécia x República Tcheca.



Ao LANCE!, jornalistas portugueses destacaram a "grande variabilidade no plano tático" de Paulo Sousa (veja aqui).



E, em Portugal, os representantes do Flamengo ainda se reunirão com Jorge Jesus (Benfica), a prioridade pelo histórico de sucesso recente, Carlos Carvalhal (Braga) e Rui Vitória (sem clube). É possível que outros nomes sejam ouvidos pessoalmente ao longo desta semana.



- São grandes nomes da escola portuguesa de treinadores. Viemos para resolver a questão do treinador. Se vai demorar um, dois ou três dias, não posso precisar - Marcos Braz, à imprensa portuguesa, na chegada a Lisboa.