Flamengo fica perto de quebrar recorde do Vasco na Copa do Brasil

Dono do ataque mais positivo do Brasil em 2020 com 93 gols em 47 jogos, o Flamengo viveu nessa quarta-feira mais uma noite de muitas bolas na rede. Com dois gols de Pedro e um de Michael, a equipe conseguiu uma vitória por 3 a 2 sobre o Athletico Paranaense que classificou o time para as quartas de final da Copa do Brasil. De quebra, botou o Rubro-Negro perto de bater um recorde que pertence a um velho rival: o de gols marcados na competição nacional.

A equipe da Gávea chegou a 325 bolas na rede em 183 partidas na história da Copa do Brasil, superando o Atlético Mineiro e ficando a apenas três gols do Vasco, o líder atual do ranking. O Cruz-Maltino, porém, que disputou três jogos a mais, já foi eliminado por outro carioca, o Botafogo. Ou seja, o Flamengo terá no mínimo mais duas atuações para superar a marca e assumir o topo da artilharia histórica da disputa. Se mantiver a média atual - quase dois tentos por partida -, não demorará muito. TIMES COM MAIS GOLS NA HISTÓRIA DA COPA DO BRASIL

1º - Vasco - 328 gols em 186 jogos2º - Flamengo - 325 gols em 183 jogos3º - Atlético-MG - 324 gols em 166 jogos4º - Cruzeiro - 310 gols em 166 jogos5º - Grêmio - 303 gols em 184 jogos