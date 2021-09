Flamengo fatura prêmio milionário com vaga na semifinal da Copa do Brasil

A vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio, nesta quarta-feira no Maracanã, garantiu a classificação do Flamengo para as semifinais da Copa do Brasil. Vivo na briga pelo título, o Rubro-Negro também faturou mais uma milionária premiação: a vaga entre os quatro melhores da Copa renderá mais R$ 7,3 milhões ao clube.

Assim, o Flamengo se aproximou dos R$ 60 milhões em premiações com os torneios de 2021. São 7,55 milhões de dólares, cerca R$ 40,8 milhões, somando os prêmios da fase de grupos até a semifinal da Libertadores, etapa na qual o Flamengo enfrentará o Barcelona de Guayaquil, do Equador. Veja as datas aqui!

Já na Copa do Brasil, o Rubro-Negro já havia arrecadado R$ 7,85 milhões com os prêmios das terceira fase, das oitavas de final e das quartas de final.