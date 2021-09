Flamengo: Diego treina com o elenco e está disponível para enfrentar o Barcelona

O Flamengo ganhou um reforço caseiro para partida contra o Barcelona de Guayaquil, que acontece na próxima quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, em partida válida pela semifinal da Libertadores. Isso porque, nesta segunda-feira, Diego voltou a treinar com o grupo e fica à disposição do técnico Renato Gaúcho para o confronto. A informação foi dada inicialmente pelo site "ge".

No dia 10 de setembro, o Flamengo havia informado que Diego estava com um edema na panturrilha direita. Dessa forma, ele logo iniciou trabalhos específicos no Ninho do Urubu. O meia, inclusive, perdeu a partida contra o Palmeiras, válida pelo Brasileirão, e as duas últimas do Fla, contra o Grêmio.

Por outro lado, conforme o site, Arrascaeta e Filipe Luís segue em recuperação e não enfrenta o Barcelona de Guayaquil. O meia segue em tratamento e o lateral-esquerdo segue aos cuidados da fisioterapia.

O Flamengo volta a campo na quarta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil, às 21h30, no Maracanã. A partida é válida pela fase semifinal da Libertadores e terá transmissão em tempo real do LANCE!.