Flamengo: Bruno Henrique e Gabigol ficam à disposição para a semifinal da Copa do Brasil

Nesta segunda-feira, Bruno Henrique e Gabigol treinaram normalmente com o elenco do Flamengo. Dessa forma, os dois atacantes estarão à disposição do técnico Renato Gaúcho para a partida contra o Athletico-PR, que acontece às 21h30 desta quarta-feira, no Maracanã, valida pelo jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil. A informação foi publicada primeiramente pelo site "ge".

Vale lembrar que Gabi se lesionou justamente no confronto de ida contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada. O atacante sofreu uma entorse no tornozelo direito e foi desfalque na derrota por 3 a 1 para o Fluminense, no último fim de semana, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Já Bruno Henrique não atua desde o empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, pela 24ª rodada do Brasileirão, no dia 7 de outubro. Ele sofreu um estiramento na coxa, mas deu início ao processo de transição já na última semana.

Já David Luiz foi visto realizando atividades com bola no gramado do Ninho do Urubu. Embora estas atividade tenham sido de recondicionamento, o zagueiro deve estar de volta contra o Atlético-MG, no próximo sábado, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que David Luiz não está inscrito na Copa do Brasil, portanto, é baixa certa para enfrentar o Furacão.

Por outro lado, Arrascaeta segue de fora. Após sofrer uma lesão muscular em partida do Uruguai contra a Colômbia, pelas Eliminatórias, o meio-campista entrou em fase final de recuperação e já deu início à atividades no gramado. Mesmo assim, não terá condições de enfrentar o Athletico-PR.