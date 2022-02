Flamengo avança pela contratação em definitivo do meia Andreas Pereira

Com Marinho como o único contratado em 2022, o Flamengo irá acelerar as tratativas na Europa em busca de contratações. E pela aquisição de Andreas Pereira. Nesta quinta, Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo da pasta, respectivamente, embarcaram para a Europa a fim de reforçar a equipe de Paulo Sousa e assegurar o meio-campista em definitivo.

Além de ter Everton Cebolinha, do Benfica, no radar, os dirigentes do Flamengo, a caminho de Londres, devem se reunir com representantes do Manchester United nesta sexta-feira, em que o empresário Kia Joorabchian, intermediário do negócio, também estará presente.

A informação inicial da sinalização positiva para a iminente reunião é do site "ge". Andreas tem vínculo de empréstimo com o Flamengo até junho deste ano. O clube carioca ofereceu 8 milhões de euros (cerca de R$ 48, 3 milhões) por uma proposta até dezembro de 2026, inicialmente, e aguarda o encontro presencial para realizar ajustes, se necessário e possível, e concluir a operação.

À imprensa antes de rumar à Inglaterra, Marcos Braz falou sobre a negociação:

- Evidente que o Flamengo não irá pagar o que está no valor fixado (20 milhões de euros). Aceitamos esse valor na época porque foi o acordado e queríamos o jogador por empréstimo. Depois, dando tudo certo, se senta na mesa para tratar os termos de novo. Eles já sabem que o Flamengo não irá pagar essa quantia. Vamos sentar com calma, tranquilidade, e fazer eles entenderem a grandeza do Flamengo e que, se eles ficarem como parceiros do Flamengo, com um percentual, como foi no acordo com o Pablo Marí (Manchester City) e Gerson (Roma), há vantagem.

Na sequência, a intenção da dupla de dirigentes é alinhavar as pedidas do Benfica para tentar a contratação de Everton. A negociação, contudo, não é fácil.