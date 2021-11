Flamengo apresenta projeto de museu na Gávea que custará R$ 18 milhões

O Flamengo deu o pontapé inicial na construção do novo Museu Flamengo, projeto realizado em parceria com a MUDE, que implementou 17 museus em seis países, entre eles o do River Plate, Boca Juniors, Benfica, Juventus e o Museu da Conmebol. Em evento no salão nobre da sede social da Gávea, na noite desta quinta-feira, houve a apresentação de detalhes do projeto. Ídolos do clube, como Adílio, Andrade, Mozer e Júlio César Uri Gueller, estiveram presentes. E Zico esteve virtualmente (em telão).

O novo Museu Flamengo vai ocupar inicialmente um espaço de 1200 m² na sede da Gávea, a ser inaugurado em julho de 2022, e depois será expandido para 2.000 m² . O investimento total é da ordem de R$ 18 milhões.

- Acreditamos que em pouco tempo o Museu Flamengo se tornará um ponto turístico do Rio de Janeiro, com enorme impacto positivo na economia da cidade. O museu abordará todos os momentos mágicos que formam o mosaico da história rubro-negra. Passado e presente se encontrarão com a mesma harmonia que se vê nos estádios entre nossa imensa torcida e o time - disse o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim.

- Era um sonho antigo. Finalmente conseguimos , com ajuda dos patrocinadores, a garantia. Já temos 70 % dos 18 milhões que serão investidos - completou o mandatário.

De acordo com um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o novo Museu Flamengo terá um impacto relevante no ecossistema turístico do Rio de Janeiro.

Ainda segundo a FGV, o Museu Flamengo deverá gerar impacto econômico no Rio superior a R$ 300 milhões por ano. A MUDE Brasil estima que o mais novo equipamento cultural do Rio de Janeiro deverá atrair um público de 400 mil rubro-negros por ano, entre cariocas e turistas.

Museu contará a história e conquistas em 14 áreas temáticas imersivas

O percurso do novo museu será composto por 14 áreas temáticas, abrangendo futebol, remo, basquete e outras modalidades. E haverá também uma homenagem especial à torcida.

A experiência não se resume ao espaço na Gávea, uma vez que o futuro Museu terá também um ambiente digital online, em que os visitantes terão acesso a outros conteúdos e atrações.