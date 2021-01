Flamel tem mais um desafio na carreira profissional

O Nacional- AM anunciou o meia Flamel como o primeiro reforço para a temporada de 2021. O paraense se apresenta ao time baré no dia 14, conforme declaração do jogador.

“Me apresento na quinta-feira (14). Estou resolvendo alguns problemas aqui [Ananindeua] antes da minha viagem”, disse.

Flamel vai encarar o 46º clube na sua carreira de jogador profissional que começou na Tuna no ano de 2003. “É sempre aquela sensação de grande desafio na carreira. Vou indo querendo fazer o melhor possível o meu trabalho”, destacou.

Antes do Leão Amazonense, Flamel recebeu outras propostas, mas preferiu ficar com a do Nacional.

O paraense de 37 anos disputou o Campeonato Brasileiro da Série D pelo Moto Clube- MA com destaque. Foi autor de um golaço contra o Fast. Pelo time motense realizou nove jogos e marcou cinco tentos.

Em agosto de 2020 o jogador chegou a fazer exames médicos e não foi aprovado. Esta será a segunda ´passagem, do meia-atacante no futebol amazonense. No ano de 2014 defendeu a equipe do Princesa de Solimões.