Fiorentina x Inter: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06/02) pelo Campeonato Italiano

Fiorentina x Inter de Milão disputam hoje, quinta-feira (06/02), uma partida atrasada pela 14° rodada do Campeonato Italiano. O jogo está programado para as 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Artemio Franchi, em Florença, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fiorentina x Inter ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Inter de Milão é o vice-líder da Série A italiana e acumula 15 vitórias, 6 empates, 1 derrota, 56 gols marcados e 19 gols sofridos. O time está invicto há 17 rodadas do Campeonato.

Já a Fiorentina ocupa a 6° posição com 11 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, 37 gols marcados e 23 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Fiorentina x Inter de Milão: prováveis escalações

Fiorentina: De Gea; Dodô, Comuzzo, Ranieri e Gosens; Cataldi e Adli; Colpani, Beltrán e Bove; Kean. Técnico: Raffaele Palladino.

Internazionale: Sommer; Bastoni, de Vrij e Aurel Bisseck; Dimarco, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella e Dumfries; L. Martínez e Thuram. Técnico: Simone Inzaghi.

FICHA TÉCNICA

Fiorentina x Internazionale

Campeonato Italiano

Local: Estádio Artemio Franchi, em Florença, Itália

Data/Horário: 06 de fevereiro de 2025, 16h45