Final da Supercopa Rei entre Botafogo e Flamengo é paralisada por conta da forte chuva em Belém

A partida entre Botafogo e Flamengo, pela final da Supercopa Rei, foi paralisada aos 15 minutos do primeiro tempo. O motivo foi a forte chuva que atinge Belém na tarde deste domingo (2). No momento da paralisação, o Rubro-Negro carioca vencia o jogo por 1 a 0.

A decisão foi tomada pelo árbitro Ramon Abatti Abel após consultar os capitães das equipes. Segundo o protocolo de arbitragem da CBF, uma nova avaliação será feita em 30 minutos. Caso o campo de jogo continue sem condições, haverá uma nova paralisação de 30 minutos.

Final da Supercopa Rei, entre Flamengo e Botafogo é paralisada (Igor Mota/ O Liberal)

Uma situação parecida ocorreu na semana passada, durante a partida entre Paysandu e Tuna Luso, pelo Campeonato Paraense. Na ocasião, o duelo ficou 30 minutos paralisado.

Supercopa Rei

Esta é a primeira participação do Glorioso na final da Supercopa Rei do Brasil. O time conquistou a vaga após vencer o Campeonato Brasileiro de 2024. Já do outro lado, o Flamengo, que chegou à final pela conquista da Copa do Brasil, vai para a sua sexta decisão, tendo conquistado dois títulos no torneio.