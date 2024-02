Final da Copa Libertadores 2024: Buenos Aires é anunciada como cidade-sede da partida

A final da Copa Conmebol Libertadores 2024 será realizada na vibrante cidade de Buenos Aires. A Associação de Futebol Argentina (AFA) anunciou oficialmente nesta segunda-feira (12), a escolha da capital argentina como sede do tão aguardado confronto que definirá o campeão do torneio de clubes mais prestigioso da América do Sul.

"É oficial: Buenos Aires sediará a final da Copa Libertadores 2024. Que alegria receber você em nosso país, Conmebol!", anunciou entusiasticamente a AFA em suas plataformas de mídia social.

A escolha da capital argentina como sede da decisão já era amplamente esperada, considerando que era a única candidata. O anúncio oficial da cidade como sede, sem a especificação do estádio, era aguardado, refletindo a recente mudança na política de escolha de estádios por parte da Conmebol.

Ao invés de designar um estádio específico, a Conmebol optou por divulgar apenas a cidade anfitriã, a fim de manter flexibilidade na escolha do estádio de acordo com os times finalistas. Esta abordagem visa evitar situações como a ocorrida em 2023 na final da Copa Sul-Americana, originalmente programada para o Estádio Centenário, em Montevidéu, mas posteriormente transferida para Maldonado, com capacidade reduzida.

Segundo o GE, a tendência é que o lendário Estádio Monumental, do River Plate, recentemente renovado e com capacidade para 83 mil espectadores, seja o palco da final. No entanto, Buenos Aires possui diversos outros estádios aptos a sediar a decisão caso equipes com torcidas menos numerosas avancem na competição.

Esta será a primeira vez que Buenos Aires sediará a final única da Libertadores. Até o momento, cidades como Lima (2019), Rio de Janeiro (2019, 2023), Montevidéu (2021) e Guaiaquil (2022) tiveram a honra de receber o confronto decisivo.