Filho de Fernandão minimiza comparações com o pai após marcar golaço pelo Inter

O triunfo do Internacional sobre o Santa Cruz de Riachuelo, na Copa São Paulo, contou com um gol de Enzo, filho de Fernandão, lendário ídolo colorado. O volante atualmente marcou um golaço de fora da área na goleada por 6 a 0. O capitão do Inter comentou sobre o lance e as inevitáveis comparações com seu pai, a quem homenageia com uma tatuagem no braço.

“A gente comenta que é uma pressão muito grande de representar o Inter, mas a gente transforma a pressão em motivação e oportunidade. Estamos tendo mais uma oportunidade. Quanto ao meu pai, não levo como pressão. Todo mundo me compara, não tem problema nenhum em comparar, levo como orgulho de ser filho dele. Muito feliz pela estreia, principalmente por estar levando ele no meu braço”, disse Enzo.

Enzo está participando de sua terceira edição da Copa São Paulo e foi responsável pelo último gol na expressiva vitória do Internacional. O jovem vivenciou recentemente uma mudança de posição, inicialmente sendo escalado como centroavante, mas posteriormente recuando para atuar no meio-campo, desempenhando a função de volante.

Desde o sub-12, Enzo frequenta as categorias de base em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e trabalha para se profissionalizar e atuar no clube pelo qual o pai conquistou a Libertadores e o Mundial de 2006.

O jovem tem contrato com o Colorado até o fim de 2024. Nessa posição, recebeu a bola livre e marcou um belo gol nesta quarta-feira. Internamente, no clube, ele é acompanhado com atenção e apreço sendo considerado para possíveis oportunidades futuras.