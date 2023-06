FIFA confirma Jidá como sede do Mundial de Clubes 2023

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) e a Federação Saudita de Futebol (Saff) anunciara nesta segunda-feira (26) a cidade de Jidá, localizada na Arábia Saudita, como sede dos jogos do Mundial de Clubes 2023. O torneio acontecerá entre os dias 12 e 22 de dezembro deste ano, com sete times disputando a taça.

Até o momento, clubes de cinco continentes e o representante do país-sede estão definidos, restando apenas o participante da América do Sul, que entrará na disputa por meio da Libertadores.

As partidas do Mundial serão disputadas nos estádios "Cidade dos Esportes Rei Abdullah" e "Príncipe Abdullah al-Faisal", com capacidades para 62 mil e 32 mil pessoas.

O formato tradicional do torneio seguirá até o próximo ano. A partir de 2025, o Mundial de Clubes passará a ter 32 times disputando a taça, em um modelo semelhante a Copa do Mundo.

Quais são os times do Mundial de Clubes 2023?

Ásia: Urawa Red Diamonds (campeão da Champions League da AFC);

África: Al Ahly (campeão da Champions League da CAF);

Europa: Manchester City (campeão da Champions League da Uefa);

América do Sul: ainda não definido, já que a Libertadores está na fase de grupos;

América do Norte, Central e Caribe: León (campeão da Concachampions);

Oceania: Auckland City (campeão da Champions League da OFC);

País-sede: Al-Ittihad (campeão da Liga Saudita).