Fifa anuncia parceira para transmitir Copa do Mundo de pessoas em situação de rua

A FIFA anunciou uma parceria estratégica com a Homeless World Cup Foundation (HWCF) para transmitir ao vivo o Homeless World Cup, um torneio internacional de futebol formado exclusivamente por pessoas desabrigadas. A transmissão será feita pela plataforma de streaming FIFA+.

Além de viabilizar a transmissão, a FIFA fornecerá material e equipamentos para o evento, incluindo medalhas e troféus. A entidade também buscará oportunidades de co-branding para aumentar a visibilidade do torneio, que já impactou a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo.

Criado em 2003, em Graz, na Áustria, o Homeless World Cup reúne anualmente equipes masculinas e femininas de mais de 49 países, com o objetivo de inspirar mudanças positivas na vida de pessoas em situação de rua. O torneio tem sido uma plataforma poderosa para desafiar estigmas sociais e promover inclusão.

VEJA MAIS

Desde seu lançamento em 2022, a plataforma FIFA+ tem conectado a entidade diretamente com fãs ao redor do mundo, oferecendo transmissões ao vivo, conteúdo original e um vasto acervo de arquivos históricos do futebol.

“Estou encantado que a entidade apoiará este maravilhoso torneio e fará parceria com a Homeless World Cup Foundation. Em resumo, o Homeless World Cup demonstra como o futebol pode unir as pessoas, desafiar percepções sociais e melhorar vidas”, afirmou Gianni Infantino, presidente da FIFA.

Mel Young, presidente da HWCF, destacou o impacto do torneio: “Desde 2003, 1,2 milhão de pessoas se beneficiaram da iniciativa. Assim, mostramos que o esporte pode ser uma força real para o bem.”