Ferroviária x Inter de Limeira: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (25/3) pelo Campeonato Paulista

As equipes Ferroviária x Inter de Limeira entram em campo às 21h (horário de Brasília) de hoje, sexta-feira (25/03), para disputar as quartas de final do Troféu do Interior do Campeonato Paulista. A partida ocorrerá no Estádio Doutor Adhemar de Barros, em Araraquara (SP). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Ferroviária x Inter de Limeira ao vivo?

A partida Ferroviária x Inter de Limeira pode ser assistida ao vivo pelos serviços de streaming Premiere e Paulistão Play, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como Ferroviária x Inter de Limeira chegam para o jogo?

Ferroviária fechou a fase de grupos na 3° posição do Grupo B, com 3 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Seu saldo de gols é composto por 15 gols marcados e 17 sofridos.

Já o Inter terminou a fase anterior no 3° lugar do Grupo A, onde somou 3 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, além de 14 gols marcados e 16 sofridos.

As duas equipes já se enfrentaram no dia 20 de fevereiro, quando a Ferroviária venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Ferroviária: Saulo; Vidal; Bruno Leonardo, Didi e Breno Lopes (João Lucas); Guilherme Nunes, Vitinho e Thomaz; Hygor, Rafael Luiz (Orejuela) e Bruno Mezenga. Técnico: Elano Blumer.

Inter de Limeira: Lucas Frigeri; Celsinho, Xandão, Matheus Mancini e Tito; Jhonny Douglas, Léo Duarte, Lima e Júlio Rusch (Galdezani); Thiago Alagoano e Osman. Técnico: Vinícius Bergantin.

Ficha técnica - Ferroviária x Inter de Limeira

Campeonato Paulista, Troféu do Interior

Local: Estádio Doutor Adhemar de Barros, em Araraquara (SP)

Data/horário: 25 de março de 2022, às 21h