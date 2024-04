Ferroviária x ABC: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/04) pela Série C

Ferroviária x ABC disputam hoje, segunda-feira (22/04), a 1° rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O jogo ocorrerá às 20h (horário de Brasília), no Estádio Olivério Bazzani Filho, em Araraquara (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ferroviária x ABC ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo DAZN, Nosso Futebol e canal de Youtube do Nosso Futebol, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na última Série D, Ferroviária ficou em 4° lugar no Grupo G e somou 5 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 16 gols marcados e 11 gols sofridos. Em seguida, o time superou Hercílio Luz, Anápolis, Sousa, Athletic e Ferroviário.

Já o ABC ficou na lanterna da última edição do Campeonato Brasileiro Série B e acumulou nesse 5 vitórias, 13 empates e 20 derrotas. Seu saldo de gols ficou em 28 gols marcados contra 51 gols sofridos.

VEJA MAIS

Ferroviária x ABC: prováveis escalações

Ferroviária: Saulo; Lucas Rodrigues, Jackson (Medina), Ronaldo Alves e Igor Fernandes; Ricardinho, Zé Mateus e Juninho; Victor Andrade, Carlão e Vitor Barreto. Técnico: Vinícius Bergantin.

ABC: Carlos Eduardo; Felipe Albuquerque, Richardson, Wesley Santos e Manoel; Daniel, Erick Varão e Gabriel Santiago; Daniel Cruz (Pedro Felipe), Ruan e Wallyson. Técnico: Marcelo Cabo.

FICHA TÉCNICA

Ferroviária x ABC

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Estádio Olivério Bazzani Filho, em Araraquara (SP)

Data/Horário: 22 de abril de 2024, 20h