Confiança x Londrina: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/04) pela Série C

Confiança x Londrina disputam hoje, segunda-feira (22/04), a 1° rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O jogo começará às 20h (horário de Brasília), no Estádio Lourival Baptista, em Aracaju (SE). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Confiança x Londrina ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Zapping TV, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na última edição da Série C, Confiança ficou em 9° lugar e somou 8 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, 23 gols marcados e 26 gols sofridos.

Londrina foi o vice-lanterna da última edição da Série B com 7 vitórias, 10 empates, 21 derrotas, 31 gols marcados e 58 gols sofridos.

Confiança x Londrina: prováveis escalações

Confiança: Jeferson Souza; Júnior, Diego Ivo, Raphael e Felippe Borges; Fábio, Betinho, André Lima e Ítalo; Riquelmo e Willians Santana (Rafael Furtado). Técnico: Gerson Gusmão.

Londrina: Arthur; Maurício, Rayan, João Maistro e Pedro Cacho (Maurício); Marthã, Tauã e Rafael Longuine (Davi); Calyson, Daniel Amorim e Iago Telles (Henrique). Técnico: Emerson Ávila.

FICHA TÉCNICA

Confiança x Londrina

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Estádio Lourival Baptista, em Aracaju (SE)

Data/Horário: 22 de abril de 2024, 20h