Farense x Benfica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22/04) pelo Campeonato Português

Farense x Benfica disputam hoje, segunda-feira (22/04), a 30° rodada do Campeonato Português. O jogo acontece às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio de São Luís, em Faro, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Farense x Benfica ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 3 e pelo Star+, a partir das 16h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Farense é o 10° colocado do Campeonato Português com 8 vitórias, 7 empates, 14 derrotas, 38 gols marcados e 41 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já Benfica está na vice-liderança da competição e soma 22 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 65 gols marcados e 23 gols sofridos. A equipe passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas.

Farense x Benfica: prováveis escalações

Farense: Velho; Pastor, Silva, Rossi e Talys; Falcão, Barbosa, Caseres e Matias; Belloumi e Balde. Técnico: José Mota.

Benfica: Soares; Bah, Silva, Morato e Carreras; Mario e Neves; Campos, Silva e Di Maria; Arthur Cabral. Técnico: Roger Schmidt.

FICHA TÉCNICA

Farense x Benfica

Campeonato Português

Local: Estádio de São Luís, em Faro, Portugal

Data/Horário: 22 de abril de 2024, 16h15