Felipe Melo aguarda sinal do Palmeiras e quer decidir futuro daqui a uma semana

Com futuro incerto e contrato até o final da temporada com o Palmeiras, Felipe Melo tem recebido sondagens de clubes e avisou que vai definir o futuro na próxima semana. O capitão espera o Alviverde e comentou que a decisão passará por uma conversa com a família e o empresário.

– Daqui uma semana vou sentar com meu empresário, ver o que temos e decidir junto com a minha família, o melhor para minha carreira. Se eu ficar, quero continuar conquistando. E, se eu sair, quero conquistar e novos desafios – afirmou Felipe Melo, em entrevista ao “GE”.

O camisa 30 confirmou que conversou com o Internacional, mas que em nenhum momento o clube do Rio Grande do Sul chegou a formalizar uma proposta.

– Para ser bem sincero, até agora não conversei com ninguém. Desculpa, conversei com um clube só (o Internacional). Das últimas vezes que conversamos, falei que ainda não tinha conversado com ninguém, e não tinha acontecido nada, a não ser especulações, mas hoje existem coisas importantes – completou o jogador palmeirense.

Felipe avisou que não foi procurado por Leila Pereira, a nova presidente, mas que Anderson Barros, diretor de futebol, o procurou recentemente para dizer que a ideia de não renovação poderia mudar, porém o executivo também não poderia garantir nada sobre a extensão do vínculo.

– Eu tive uma conversa com o Anderson Barros, que disse que as coisas que eu tinha feito mudaram o pensamento do Palmeiras, mas que não poderia definir nada até porque nem ele sabia se continuaria no clube – completou Melo.

Assim como os principais atletas do elenco, Felipe Melo está de férias e, se nada mudar, a despedida com a camisa do Palmeiras foi na vitória sobre o Flamengo, no último sábado (27), na conquista do tricampeonato da Libertadores.