Remo: Felipe Gedoz destaca força do elenco e fala que o acesso só depende deles

Um dos principais jogadores do Remo, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico Paranaense, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, espera uma boa sequência do grupo nas próximas partidas da Série B. Segundo o jogador, a meta é crescer de produção na temporada e brigar no topo da tabela.

- Estamos trabalhando muito para crescer de produção e para melhorarmos nosso desempenho em campo na temporada. O grupo quer fazer uma boa sequência na Série B nestas próximas semanas. Esse é o objetivo”.

Gedoz ainda falou que uma possível briga pelo acesso é possível e ressaltou que só depende do elenco caso o clube queira brigar para subir esse ano.

- O Remo é um grande clube e, sem dúvida, estará na briga pelas primeiras colocações na Série B. Só depende da gente. Vamos lutar muito para, quem sabe, estarmos lutando pelo acesso ao fim da temporada - completou.