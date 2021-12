Felipe Conceição, ex-Remo, será treinador da Chapecoense em 2022

O técnico Felipe Conceição será o comandante da Chapecoense em 2022. O anúncio do treinador, que comandou o Remo na metade da Série B deste ano, foi realizado na manhã desta quinta-feira. Ano que vem, a Chape vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. A comissão técnica ainda terá o auxiliar Thiago Kosloski, além do auxiliar permanente do clube Fabian Guedes, o Bolívar.

O Verdão do Oeste ainda conta, na gestão do futebol, com o diretor executivo Carlos Eiki Baptista e o coordenador Victor Hugo dos Santos Nascimento.

Segundo a imprensa catarinense, Felipe Conceição venceu a concorrência com Dado Cavalcanti. Por causa da limitação financeira, diante da queda da Série A para a Série B, a Chapecoense acreditou que o profissional tem as características necessárias para comandar o time em 2022, com valor salarial dentro do que pode pagar, o interesse no projeto e adaptação à comissão do clube. Além da Segundona, Felipe vai comandar a Chape na Copa do Brasil e no Campeonato Catarinense.

Histórico no Remo

Felipe Conceição estava sem clube desde que deixou o Remo em novembro na 35ª rodada da Segundona. Enquanto esteve no Baenão, o treinador comandou o Leão em 28 jogos, sendo 11 vitórias, 4 empates e 13 derrotas, um aproveitamento de 44% dos pontos disputados.

Carioca, Felipe Conceição foi contratado no Remo logo após a saída de Paulo Bonamigo em julho deste ano. Aliás, Bonamigo volta a comandar o Remo em 2022, que vai disputar a Série C.