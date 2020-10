FPF divulga tabela da próxima fase do Parazão de futebol feminino

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou nesta sexta (23) a tabela da segunda fase do Parazão de futebol feminino. Paysandu, Remo, Esmac e Cabanos são os clubes classificados, todos se enfrentarão e após três rodadas os dois melhores estarão na grande final.

Na próxima quarta-feira (28) acontece os dois primeiros jogos. O Remo enfrenta o Cabano, já a Esmac encara o Paysandu. Todos os jogos serão no CEJU, ainda sem horário confirmado.

As demais rodadas acontecem em novembro nos dias 4 e 11. Com os seguintes confrontos, dia 04/11, Paysandu x Remo, Cabanos x Esmac. Já no dia 11/11, o Remo enfrenta a Esmac, e o Paysandu joga contra o Cabanos. A FPF confirma ainda que as partidas da Esmac no Parazão poderão sofrer alterações, pois a equipe está participando do Campeonato Brasileiro da Série A2.