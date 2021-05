Federação apresenta ao Banpará novos projetos de apoio ao futebol paraense.

O presidente da FPF [Federação Paraense de Futebol] Adelcio Torres, o vice Maurício Figueiredo, o Bororó, e mais o diretor de segurança e coordenador de logística e projetos Claudio Santos, estiveram em visita de cortesia ao presidente do Banpará, Braselino Assunção, com objetivo de fortalecer os laços de parceria e agradecer o apoio que o ‘banco dos paraenses’, proporcionou ao Parazão Banpará 2021 - 1ª Divisão.

O encontro serviu para a diretoria da federação apresentar ao banco o projeto Paraense Banpará da segunda divisão, competições de Base e Amadoras, como o Sub-20, Sub-17, Sub-15 e Feminino, que, segundo o presidente Adelcio Torres, este ano terão um alcance social ainda maior que nos anos anteriores.

Ainda houve uma solicitação especial da FPF de patrocínio aos clubes que disputarão as competições nacionais das Séries B, C e D.

A federação também conversou com os representantes do Banco sobre um programa de apoio envolvendo as Competições das Ligas do Interior. Todas as propostas apresentadas foram muito bem recebidas pelo Presidente Braselino e sua equipe.

“Foi uma longa conversa com o presidente do Banpara e creio que o futebol paraense novamente será agraciado com apoio e patrocínio da nossa principal instituição financeira do Estado”, comentou Mauricio Figueiredo uredo [Bororó].