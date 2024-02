Famalicão x Rio Ave: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (16/02) pelo Campeonato Português

Famalicão x Rio Ave disputam hoje, sexta-feira (16/02), a 22° rodada do Campeonato Português. O jogo tem início às 17h15(horário de Brasília), no Estádio Municipal 22 de Junho, em Famalicão, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Famalicão x Rio Ave ao vivo?

A partida entre Famalicão x Rio Ave será transmitida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h15(horário de Brasília).

Como Famalicão x Rio Ave chegam para o jogo?

Famalicão é o 10° colocado do Campeonato Português com 5 vitórias, 8 empates, 7 derrotas, 19 gols marcados e 24 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já Rio Ave ocupa a 14° posição e acumula 4 vitórias, 9 empates, 8 derrotas, 21 gols marcados e 29 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 3 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Famalicão x Rio Ave: prováveis escalações

Famalicão: Junior; Nathan, De Haas, Mihaj, Moura; Youssouf, Topic; Chiquinho, Sa, Sorriso; Cadiz.

Rio Ave: Jhonatan; Sa, Santos, Nobrega; Costinha, Oudrhiri, Teixeira, Yakubu, Ronaldo; Boateng, Graca.

FICHA TÉCNICA

Famalicão x Rio Ave

Campeonato Português

Local: Estádio Municipal 22 de Junho, em Famalicão, Portugal

Data/Horário: 16 de fevereiro de 2024, 17h15