Famalicão x Porto: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (26/04) pela Taça de Portugal

Futebol

Técnico exalta Paysandu após derrota na Copa do Brasil: ‘Enfrentamos os melhores do continente’

Márcio Fernandes reconheceu a superioridade do Fluminense após a derrota bicolor por 3 a 0, no Mangueirão. Apesar disso, treinador valorizou o esforço dos atletas do Papão que entraram em campo.