'Expressão de medo': Após brincadeiras na web, Bruno Henrique é 'metaforado' por youtuber

O jogador Bruno Henrique, do Flamengo, já virou meme por ter pouca intimidade em frente às câmeras. Especialista em expressões faciais e youtuber dono do canal "Metaforando", Vitor Santos foi desafiado nas redes sociais por torcedores do Flamengo a interpretar e analisar a linguagem corporal do camisa 27 e o resultado divertiu os internautas. Assista ao vídeo completo.

Vitor ficou conhecido por seus vídeos, onde ele analisa as expressões faciais de famosos em casos polêmicos e ensina ao público um pouco mais sobre o estudo da linguagem corporal. Nas redes sociais, um vídeo antigo em que Bruno Henrique aparece divulgando o trabalho de uma amiga sem muitas expressões no rosto já era alvo de piadas e, desta vez, foi avaliada pelo perito.

Primeiramente, Vitor entrou na brincadeira dos internautas e afirmou, que pela primeira vez, alguém havia conseguido escapar do estudo. Contudo, analisando o vídeo com calma, o youtuber afirma que há pequenas ações no"pior inimigo do Metaforando".

- Realmente ele está com a face bem controlada. Acontece que em algumas situações de, quando decoramos muito um texto, podemos acabar limitando as emoções na face. Por exemplo, podemos ver que ele está respirando fundo. Talvez ele esteja um pouco ansioso - disse Vitor, que ainda brincou com Bruno sobre ele parecer um robô.

- Podemos perceber que o canto dos lábios se esticam lateralmente, bem pouco, conseguimos ver a arcada dentária dele de forma lateral, mostrando uma microexpressão de medo - crava o youtuber, que também mostrou cenas de Bruno em contextos onde ele estava mais calmo.

Vitor aproveita a o vídeo para explicar mais sobre o seu trabalho quando observa pessoas que possuem poucas expressões de emoção no rosto. A postagem no Youtube já possui mais de 1,3 milhão de visualizações. No Twitter, os flamenguistas brincaram com o "imetaforável" ter sido metaforado.

Em campo, Bruno Henrique ajudou o Flamengo na Copa Libertadores. Nesta terça-feira, contra o racing, na Argentina, foi do camisa 27 a assistência que terminou em gol de Gabigol no empate em 1 a 1. A partida de volta será na próxima terça.