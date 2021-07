Executivo de futebol do Santos elogia Germán Cano: "Agregaria"

A torcida do Santos, recentemente, fez um "coro" nas redes sociais pedindo a contratação do atacante Germán Cano, que joga no Vasco da Gama. Amigo pessoal do jogador, o executivo de futebol do Santos, André Mazzuco, entrou na onda e apoiou a contratação do jogador, mas procurou não criar expectativas o torcedor.

- Ele tem planos individuais na vida dele, temos uma relação muito próxima. Conversamos sempre e por que não ao menos provocá-lo? Torcida do Santos deu uma acionada nele até, acho legal, faz parte. É um cara que agregaria no Santos e qualquer clube do Brasil, mesmo com a idade. É um atleta exemplar. Mas não vamos criar expectativas... É bacana criar relações na vida e é exemplo de profissional e pessoa - disse ao canal "E só dá Santos".

O Santos segue a cartilha de oportunidades de mercado para contratações, assim como foi com Marcos Guilherme, Zanocelo, Moraes, Danilo Boza e Camacho. O Peixe agora procura jogadores livres no mercado, com contrato próximo de encerrar em dezembro desta temporada, como é o caso de Cano.

O Santos está perto de anunciar a contratação do meia-atacante Matías Lacava, do Puerto Cabello. O jogador ficou de fora da partida de hoje contra o Carabobo, pelo Campeonato Venezuelano, por conta da negociação avançada com o Peixe.