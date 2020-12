Ex-técnico do Remo segue na UTI com covid-19 em situação ‘delicada’

O técnico de futebol Marcelo Veiga, que estava comandando o São Bernardo na Série C, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Bragança Paulista, por conta da covid-19. De acordo com o site “UOL”, o estado do treinador é delicado.

Veiga possui passagens por vários clubes do futebol paulista, a mais marcante delas é pelo Bragantino-SP, onde comandou o clube mais de 500 jogos, além de ter conquistado o título da Série C. Em Belém Marcelo Veiga treinou o Clube do Remo em duas oportunidades, a primeira em 2012, quando o Leão estava na Série D e em 2016, já na Série C.

O São Bernardo, atual clube do treinador emitiu uma nota. Confira:

"O treinador Marcelo Veiga, do São Bernardo Futebol Clube, permanece em tratamento para a Covid-19. O caso dele ainda é delicado e inspira cuidados. A família agradece todas as manifestações de apoio e pede para que todas as orações e vibrações positivas continuem. Veiga permanece na UTI da Santa Casa de Bragança Paulista. Qualquer alteração em seu quadro de saúde será divulgada pela assessoria de imprensa do clube. Pedimos que respeitem o momento da família"