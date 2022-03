Ex-Remo e Paysandu, Vélber recebe camisa do lateral do Corinthians e promove rifa para manter clube

Atualmente na cidade de Benevides (PA), o Clube Atlético Cruz Azul, que realiza um trabalho social no município, vem passando por dificuldades e quer tornar a agremiação profissional. O clube é administrado pelo ex-jogador Vélber, com passagens pela dupla Re-Pa, além do São Paulo-SP. Precisando de ajuda, o Risadinha pediu apoio aos amigos do tempos do Tricolor Paulista e foi atendido pelo lateral-esquerdo Fábio Santos, que atualmente defende as cores do Corinthians-SP.

Fábio Santos enviou uma camisa oficial do Timão, toda autografada, para que Vélber realize uma rifa, para arrecadar em torno de R$ 20 e ajudar no projeto e que o clube possa fazer a inscrição como profissional. Vélber recebeu o Cruz Azul de um grande amigo e quer manter o projeto e dar um passo adiante, sendo um clube profissional.

“Sou muito amigo do jornalista Ailton Silva e de sua esposa Vilma, ele tinha um clube chamado Cruz Azul, mas teve um problema de saúde e não deu conta mais de toca o projeto. Ele acabou me repassando o Cruz Azul, estamos participando dos estaduais e realizando boas campanhas. Comentei com alguns amigos do tempo de São Paulo, como Grafite, Souza, Richarlyson, Cicinho, Fábio Santos, Lugano e Souza, que ficaram de dar uma força para o projeto”, disse.

Ajuda de amigos famosos e apoio da torcida

Campeão Mundial pelo São Paulo em 2005 e pelo Corinthians 2012, Fábio Santos falou sobre a doação feita ao amigo Vélber e pediu a ajuda dos torcedores para ajudar o projeto do amigo Vélber.

“Mandei uma camiseta para o meu amigo Vélber na intenção de fazer uma rifa e poder legalizar o Clube Atlético Cruz Azul. Seria bacana se todos pudessem participar para que ele alcance esse objetivo e tenho certeza que dará tudo certo”, disse, Fábio Santos.

Vélber falou da importância em seguir com o Cruz Azul, citou a falta de apoio e relembrou a campanha feita pelo clube no Campeonato Paraense do ano passado, na categoria Sub-20.

“Através do Cruz Azul conseguimos tirar muitas crianças e adolescentes das ruas, mas aqui em Benevides não temos ajuda de ninguém. Ficamos na terceira posição no Sub-20, perdemos a oportunidade de ir à Copa São Paulo. Aí o Fábio Santos acabou mandando uma camisa do Corinthians toda autografada e dentro desse valor queremos legalizar o clube como profissional”, finalizou.

A rifa da camisa do Corinthians pode ser adquirida pelo valor de R$ 20 pelo pix (CNPJ 060.540.620.001-62). O sorteio será pela loteria federal no dia 28 de maio.

Mais informações pelos números:

(91) 98203-2753 (Henry)

(91) 98024-7353 (Lucas)

(91) 98465-0234 (Vélber)

(91) 99601-6497 (Davi)

(91) 98274-6974 (Dani)