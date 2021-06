Ex-Remo e Paysandu, atacante Leandro Cearense está próximo de fechar com o Castanhal

O atacante Leandro Cearense está próximo de um acerto com o Castanhal para a disputa da Série D. O jogador de 36 anos é natural de Castanhal (PA) e já acertou bases salariais com o Japiim da estrada.

Leandro Cearense está em João Pessoa (PB) e retorna ao Pará na nesta quarta-feira (9). O jogador estava atuando pelo São Paulo Crystal-PB pelo Campeonato Paraibano. Pela equipe do Nordeste foram nove partidas e dois gols. Em conversa com a equipe de OLiberal.com, Cearense informou que a negociação não foi concretizada e que chega com foco total.

“A negociação está bem encaminhada. Chegarei ao Pará amanhã à noite e na quinta (10) se Deus quiser ‘bateremos o martelo’”, disse.

Cearense fez sucesso vestindo as camisas do Remo e do Paysandu, além do Cametá. O atacante é rodado no futebol brasileiro e já atuou Vila Nova-GO, Cuiabá-MT, Nacional-AM, Água Santa-SP, ABC-RN, Novo Hamburgo-RS, Vila Nova-MG, ASA-AL e Moto Club-MA