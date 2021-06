Ex-Remo assume comando técnico de time lanterna na Série D

Léo Goiano, 47 anos, foi anunciado como novo técnico do Grêmio Atlético Sampaio [GAS], de Roraima, para a sequência da Série D. Ele substitui a Marco Píter, dispensado no domingo (13).

O técnico estava sem trabalhar desde março, quando deixou o Tocantins-TO, onde ficou dois meses. No final do ano passado esteve no Americano de Campos-RJ, na disputa do Campeonato Carioca.

No currículo do treinador estão o acesso à Série C de 2011 com o Araguaína, de Tocantins, e um título amazonense com o Nacional-AM no ano de 2012.

Léo Goiano, no futebol paraense, dirigiu o Parauapebas (duas vezes), Independente e Clube do Remo.

Foi comandante do time azulino na Série C de 2017, chegado a ficar no G4, porém o Leão acabou não se classificando à segunda fase.

Ele chega ao GAS-RR num momento crítico do time de Caracaraí, que é o último colocado do grupo 1 da Série D, sem pontos marcados em duas partidas disputadas.

O próximo desafio do time, já com Léo Goiano no comando, será contra o Ypiranga-AP, no sábado (19), no Estádio Canarinho, em Boa Vista.