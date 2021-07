Ex-presidente do Corinthians, Alberto Dualib está internado em São Paulo

Aos 101 anos de idade, Alberto Dualib, ex-presidente do Corinthians, está internado no Hospital Santa Catarina, em São Paulo, desde a primeira quinzena de junho. O quadro de saúde, no entanto, não foi revelado a pedido da família. A informação foi divulgada primeiramente pelo UOL e confirmada pelo LANCE!.

Histórico dirigente corintiano, Dualib presidiu o clube entre 1993 e 2007, quando renunciou antes de passar por um processo de impeachment que estava sendo articulado dentro do clube em decorrência das investigações por parte do Ministério Público envolvendo a parceria com a MSI.

Durante o período em que comandou o Corinthians, Dualib conquistou 12 títulos importantes: cinco Campeonatos Paulistas (1995, 1997, 1999, 2001 e 2003), um Torneio Rio-São Paulo (2002), duas Copas do Brasil (1995 e 2002), três Campeonatos Brasileiros (1998, 1999 e 2005) e um Mundial de Clubes (2000).