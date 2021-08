Ex-Paysandu, meia passa por procedimento cirúrgico e desfalca o Operário-PR em partida contra o Remo

O meio-campista Tomas Bastos, ex-Paysandu, é um dos desfalques do Operário-PR no jogo contra o Remo, marcado para sexta-feira (6), às 16 horas, no Baenão, pela 16ª rodada da Série B. Nesta terça-feira (3), ele passou por procedimento cirúrgico por causa de uma ruptura parcial do ligamento cruzado anterior no joelho e não joga mais neste ano.

Outros desfalques

O lateral-esquerdo Djalma Silva, o meia Marcelo, o volante Pedro Ken, o meia-atacante Cleyton, e o zagueiro Bonfim estão lesionados e não enfrentam o Leão. Quem também está fora da partida é o meia-atacante Rafael Oller, suspenso.

Retornos

Em compensação, o Fantasma tem o retorno do técnico Matheus Costa e do volante Leandro Vilela. Os dois cumpriram suspensão no jogo contra o Goiás.

A expectativa do técnico do alvinegro é para saber se o lateral-direito Lucas Mendes e o atacante Paulo Sérgio, que estão em transição com a preparação física, podem retornar na partida contra o Remo e também o atacante Jean Carlo.

A partida entre Remo e Operário-PR terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.