Ex-Palmeiras Dudu se declara para Paula Caroline em viagem nas Ilhas Maldivas

O ex-atacante do Palmeiras Dudu se declarou no Instagram, nesta segunda-feira, para sua companheira Paula Caroline. Aproveitando férias nas Ilhas Maldivas, o casal compartilhou momentos juntos na rede social e Dudu usou uma música de Thiaguinho para expressar seus sentimentos.+ Veja a tabela do Campeonato Paulista A1

- Até pensei não me entregar para mais ninguém. Aí você vem e me faz tão bem. Só do teu lado tudo é mais. Tudo é tão perfeito e cheira paz. Eu nunca amei ninguém assim - diz parte da canção "Ainda bem".

Dudu deixou o Brasil em julho de 2020 após polêmica com sua ex-esposa. Na época, ele foi acusado de agredir ela. O Instituto de Criminalista de São Paulo emitiu laudo que dá parecer favorável a versão de Dudu, que está emprestado pelo Palmeiras ao Al-Duhail, do Catar, no caso em que a ex-esposa o acusava de agressão. Segundo o documento, o jogador não só não agrediu Mallu Ohanna, como foi agredido pela ex-mulher.