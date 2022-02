Ex-jogador do Paysandu é preso acusado de comandar uma quadrilha no Rio de Janeiro

Marcilei da Silva Elias, mais conhecido no futebol como Max, de 31 anos, foi preso ontem, na Zona Sul do Rio de Janeiro (RJ). O ex-lateral do Vasco-RJ, ABC-RN, América-RN e Paysandu é acusado de comandar uma quadrilha que praticava extorsão.

No início da semana um vendedor de carros foi surpreendido por três homens, um deles o ex-jogador Max, após marcar encontro para a compra de um veículo. O vendedor possuía uma dívida com Max e teve que entrar no carro com o trio, que exigia o pagamento da dívida.

Após horas rodando com a vítima, a quadrilha o liberou, após ficar com pertences e exigiu que ele fosse ao cartório para passar o automóvel para o nome de Max. A Polícia foi informada e prendeu o trio no cartório e encaminhados para o sistema prisional.

Max é cria das categorias do Vasco da Gama-RJ, atuou também pelo Mogi-Mirim, Caxias-RS, América-RN, ABC-RN, Cabofriense-RJ, além de Portuguesa-RJ, Bangu-RJ e Palmas-TO, seu último clube em 2016. Com a camisa do Papão Max atuou em apenas dois jogos na Série B de 2013.