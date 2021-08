Ex-goleiro do Remo é contratado pelo Izabelense para a Segundinha do Parazão

O goleiro Evandro Gigante foi anunciado pelo Izabelense para a Segundinha do Parazão 2021. O atleta tem passagens pelo Remo e Independente. Em 2021, Evandro Gigante esteve em campo durante a campanha do vice-campeonato da Tuna Luso. Atuou em apenas duas partidas, no início do Campeonato Paraense.

Evandro tem 35 anos, é natural de Belém. Passou pelo Remo durante os anos de 2017, 2018 e em 2019. Dos 9.900 minutos em 110 jogos que a equipe azulina esteve em campo, o goleiro esteve presente em, apenas 13 minutos como titular.