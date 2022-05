Ex-goleiro do Rangers e Manchester United revela câncer terminal e diz que só tem seis meses de vida

O escocês Andy Goram, ex-goleiro que fez história no Rangers e atuou pelo Manchester United, contou que tem um câncer terminal no esôfago e que só tem cerca de seis meses de vida. A revelação ocorreu em uma entrevista dada pelo ex-jogador ao jornal britânico Daily Record.

O ex-goleiro relatou que sentiu os primeiros sintomas há cerca de sete semanas. Goram disse que sentia muita azia e vomitava bastante.

"Eu pensei que tinha uma indigestão severa. Era como se minha garganta estivesse bloqueada. Depois de algumas semanas, piorou e nada estava acontecendo. Tudo o que eu comia ou bebia não chegava à metade do meu estômago e eu vomitava”, contou.

O diagnóstico veio após alguns exames feitos às pressas e o médico constatar o tumor. O câncer, que começou no esôfago, se espalhou para fígado, pulmão, três vértebras e costelas

"Foi quando os alarmes começaram a tocar. Percebi que estava com câncer. O cirurgião explicou onde estava todo o câncer e era inoperável. A palavra inoperável me atingiu com força. Eu sabia que ia lutar", revelou o ex-jogador.

Segundo o relato do ex-goleiro, o médico disse que ele teria cerca de seis meses de vida, mas se fizesse a quimioterapia, poderia chegar a nove. Contudo, Andy não aceitou fazer o tratamento, já que vivenciou o que a esposa passou na luta contra o câncer no ano passado.

“Miriam fez seis tratamentos de quimioterapia e três sessões de radiografia. Foi infernal. Mas ela tinha um objetivo, porque agora ela mais ou menos venceu. Meu problema é que não havia uma porta de saída para mim", lamentou Goram.

Andy fez uma cirurgia para colocar um stent no esôfago para voltar a comer direito. Além disso, o ex-jogador contou que tem tomado medicamentos contra a dor, como a morfina.

"O médico me disse: 'Vá aproveitar sua vida cotidiana e ser o mais normal possível'. Minha dor é controlável. Eu ainda posso ir ver amigos e torcedores e ainda ser eu mesmo. Estarei aqui enquanto puder. A única diferença é a bomba-relógio tiquetaqueando", declarou o ex-goleiro.

Andy Goram jogou pelo Rangers entre 1991 e 1998 e pelo Manchester United em 2000 e 2001. Além disso, o ex-goleiro defendeu a seleção da Escócia nas Copas do Mundo de 1986 e 1990.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes)