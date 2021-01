Ex-Clube do Remo e Paysandu reforça o Carajás no Campeonato Estadual

Edinaldo. 33 anos, assina contrato com o Carajás para disputa do Parazão de 2021. Revelado na base do Clube do Remo no ano de 2007 foi titular da lateral-esquerda por anos, o paraense tem uma extensa folha de serviço em vários cubes profissionais. O mais recente foi o Fonte Nova no Campeonato Paraense da Segunda Divisão. Em 2010 esteve no Paysandu.

Edinaldo promete mostrar bom serviço no Pica-Pau que estreia no campeonato dia 28 de fevereiro contra a Tuna, no Souza. O time de Outeiro faz parte do grupo A2 do Parazão.

O Carajás, neste ano, será comandado pelo ex-jogador Pedro Paulo, 42. Ele foi zagueiro do Clube do Remo e Paysandu. Foi campeão da Copa dos Campeões pelo Papão em 2002. Ele encerrou a carreira há quatro anos atuando pelo Fluminense da cidade Itaum-BA.

O Pica-Pau conta, por enquanto, com os jogadores:

Paulo Wanzeler, goleiro; Thiago Matheus, atacante; Zizao, lateral direito; Paulo Ramon, zagueiro; Gustavo Martins, centroavante; Felipe Corrêa, volante.