Ex-atacante azulino volta para disputa do Parazão de 2021

O atacante Jayme é mais um contratado pelo Paragominas para a disputa do Campeonato Paraense de 2021.

O paraense, ex-Clube do Remo, estava atuando pelo Linense, time que disputou o campeonato paulista da Série A3

Revelado nas categorias de base do clube de Antônio Baena, Jayme tem rodagem por vários clubes brasileiros, Independente Tucuruí, São Raimundo, Tuna, Asa- AL, Pinheirense e Boa Esporte [MG], Patrocinense [MG]. Em 2018 foi campeão paraense pelo Remo.

Será a segunda passagem do atacante pelo Jacaré. Em 2013 disputou o Parazão com destaque.

O Jacaré do Norte será dirigido no Parazão pelo técnico Júlio Cesar, o ‘Imperador’ que vai contar com Nad, auxiliar técnico. Ticiano, preparador físico e Esquerdinha, preparador.

Além de Jayme o Paragominas já contatou como reforços: Paulo de Tarcio (Bragantino), volante; Fernando (Tuna), zagueiro; Kaikinho, atacante. Renovou com Maranhão, atacante.