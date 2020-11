Everton Ribeiro está em São Paulo e pode ser titular na Copa do Brasil

O meio-campista Everton Ribeiro já desembarcou em São Paulo, se encontrou com a delegação do Flamengo e pode ser titular no duelo decisivo contra o time de Fernando Diniz nesta quarta-feira em partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Apesar de estar disponível, a participação do camisa sete no confronto irá depender de sua recuperação física após atuar 90 minutos na vitória contra o Uruguai por 2 a 0 na última terça-feira. A decisão será tomada pela comissão do técnico Rogério Ceni.

Na partida de ida, o Flamengo foi derrotado por 2 a 1 no Maracanã com dois gols de Brenner. A equipe rubro-negra também entra em campo com uma série de desfalques, como Gabigol, Thiago Maia, Pedro, Rodrigo Caio e Filipe Luís.