Estudiantes x Defensa y Justicia: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (13/12) pela Copa Argentina

Futebol

Final do Parazão Feminino entre Remo e Paysandu é marcada por portões fechados e horário impróprio

A decisão do título, que ficou com o Clube do Remo, teve muita reclamação de torcedores que não puderam comparecer ao estádio por proibição de acesso às arquibancadas, bem como pela escolha da data do jogo, ocorrido em uma manhã de quarta-feira sob o forte calor que se faz diariamente na capital