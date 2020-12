Esposa do técnico do Santa Cruz morre de câncer e clube decreta luto por três dias

O Santa Cruz-PE, rival da dupla Re-Pa na Série C teve um dia complicado nessa manhã de quarta-feira (30). A esposa do técnico do Marcelo Martelotte, Renata Guido Martelotte, faleceu na manhã de hoje, vítima de câncer.

O treinador iria comandar um treinamento com a equipe do Santa Cruz, porém, deixou o clube e seguiu viagem para São Paulo (SP). O clube pernambucano, que luta pelo acesso à Série B se manifestou através de um comunicado, deixando o treinador à vontade na decisão de estar ou não no comando da equipe na partida de domingo (3), no estádio do Aruuda, contra o Ituano-SP, além de decretar luto oficial por três dias.

O Santa Cruz lamenta profundamente o falecimento de Renata Guido Martelotte, esposa do nosso treinador Marcelo Martelotte, estendendo seu apoio e pesar a todos os amigos e familiares para que encontrem forças neste momento.



O Clube também decreta luto oficial de três dias. 🌹 pic.twitter.com/LWhIsp7Uhr — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) December 30, 2020

Martelotte ficou afastado por um ano e seis meses do futebol para acompanhar a esposa que realizava tratamento.