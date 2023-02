Espanyol x Real Sociedad: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (13/02) pela La Liga

As equipes Espanyol x Real Sociedad disputam nesta segunda-feira (13/02) a pela 20° rodada do Campeonato Espanhol, La Liga. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Cornellà-El Prat, em Cornellà de Llobregat. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Espanyol x Real Sociedad ao vivo?

A partida Espanyol x Real Sociedad pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 4 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Espanyol x Real Sociedad chegam para o jogo?

Espanyol está em 17° lugar no Campeonato Espanhol e soma 4 vitórias, 9 empates e 7 derrotas, além de 24 gols marcados e 30 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Real Sociedad ocupa a 3° posição de La Liga com 12 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 28 gols marcados e 19 gols sofridos. Nas últimas rodadas da competição, a equipe passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis escalações

Espanyol: Álvaro Fernández; César Monter, Leandro Cabresa, Óscar Gil e Brian Oliván; Micolás Melamed, Sergi Darder, Vinícius Souza e Javi Puado; Denis Suárez e Martín Braithwaite. Técnico: Diego Martínez.

Real Sociedad: Álex Remiro; Robin Le Normand, Igor Zubeldia, Barrenetxea e Diego Rico; Illarramendi, Martín Zubimendi e Brais Méndez; Takefusa Kubo e Mikel Oyarzabal; Sorloth. Técnico: Imanol Alguacil.

FICHA TÉCNICA

Espanyol x Real Sociedad

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio Cornellà-El Prat, em Cornellà de Llobregat

Data/Horário: 13 de fevereiro de 2023, 17h