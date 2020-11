Após vencer o Parazão feminino, a equipe da Esmac volta sua atenção para o Brasileiro A2. As meninas de Ananindeua recebem as paulistas do Juventus, no estádio do Mangueirão, em Belém A partida terá arbitragem de Joelson Nazareno Ferreira Cardoso (PA), assistencia de Nayara Suely Ribeiro Costa (PA) e Nayara Lucena Soares (PA). Acompanhe ao vivo.