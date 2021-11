Esmac quer consagrar classificação com tranquilidade

O primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paraense feminino, entre Esmac e Paysandu, terminou com goleada da equipe de Ananindeua por 4 a 0. A partida de volta será nesta terça-feira (30), às 15h, no campo 2 do Ceju. O técnico da Esmac, Mercy Nunes, quer assegurar que reencontro "tranquilo" nesta terça-feira, quando a vaga na semi será definida.

Nunes ainda possui duas dúvidas para o jogo, mas acredita que a classificação pode ser assegurada com bastante cautela.

“A equipe está preparada, hoje faremos um treino para ajustar algumas coisas. Estamos tranquilos para o jogo, sem desfalque nenhum. Estávamos apenas com uma dúvida na lateral-direita, entre Lesiane ou a Musa, mas vamos definir hoje à tarde. A equipe é a mesma que venceu na Curuzu. Vamos com cautela e tranquilidade para que possamos consolidar a nossa classificação”, comentou.

A partida terá como árbitro principal Marcos Jose Soares de Almeida, com assistência de Jhonathan Leone Lopes e Rodrigo Silva da Silva. A equipe que se classificar vai encontrar Remo, Castelo dos Sonhos e Gavião Kyikatejê na semifinal.

(Beatriz Reis, sob supervisão de Pedro Cruz coordenador do núcleo de esportes)